"У меня есть некоторые сомнения в том, что он в хорошей форме. Криштиану прекрасно тренировался в понедельник и вторник, но в среду он почувствовал боль в ступне. Тогда мы поняли, что ему лучше тренироваться в зале.

Роналду пропустил тренировку сборной Португалии из-за инфекции

После обеда один из его пальцев стал красным и очень горячим, как после укуса пчелы. Это не травма, а инфекция. Вскоре после этого Роналду принял антибиотики, сейчас все в порядке. У меня очень большие сомнения в том, что он будет готов на 100% завтра", – приводит слова Сантуша Record.

Отметим, что матч Португалии против Хорватии в Лиге наций состоится уже завтра, 5 сентября. Следующий поединок португальцы проведут против сборной Швеции – 8 сентября.

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