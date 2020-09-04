Роналду рискует пропустить ближайший матч Португалии в Лиге наций – неутешительный прогноз Сантуша
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал состояние Криштиану Роналду накануне матча Лиги наций.
"У меня есть некоторые сомнения в том, что он в хорошей форме. Криштиану прекрасно тренировался в понедельник и вторник, но в среду он почувствовал боль в ступне. Тогда мы поняли, что ему лучше тренироваться в зале.
Роналду пропустил тренировку сборной Португалии из-за инфекции
После обеда один из его пальцев стал красным и очень горячим, как после укуса пчелы. Это не травма, а инфекция. Вскоре после этого Роналду принял антибиотики, сейчас все в порядке. У меня очень большие сомнения в том, что он будет готов на 100% завтра", – приводит слова Сантуша Record.
Отметим, что матч Португалии против Хорватии в Лиге наций состоится уже завтра, 5 сентября. Следующий поединок португальцы проведут против сборной Швеции – 8 сентября.
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