Капітан піренейців палко подякував рідним вболівальникам, які допомогли команді дістатися чвертьфіналу Мундіалю.

"Сподіваюся, що Роналду в старті не вийде": тренер сенсаційного Марокко радіє чварам суперника перед 1/4 ЧС

"Є чемпіонат світу, який Португалія вже виграла – це чемпіонат вболівальників! Підтримка та прихильність багатьох португальців (і не тільки!) тут, у Катарі, так далеко від нашої батьківщини, неймовірні. Продовжуйте підтримувати нас у добрі та погані часи, а ми зробимо все, щоб відплатити вам перемогами! Вперед, Португаліє", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу португальці розчавили Швейцарію (6:1), але сам Кріш вийшов лише з лави запасних. Сьогодні на "селесао" чекає нове випробування – збірна Марокко (початок о 17:00).

Марокко – Португалія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2022