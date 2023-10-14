Нападник Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду не втрачає мотивації у свої 38 років.

"Днями я зустрічався з президентом Порту Жорже Нуну Пінту. Він поставив мені ціль до завеошення кар'єри – 1000 голів.

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Це буде досить складно, але питання лише в моєму мисленні та мотивації. Якщо фізично мої ноги будуть ставитись до мене так само добре, як я до них… Подивимося, але давайте робити маленькі кроки. Щоб дістатися до 1000, спочатку треба дійти до 900. Думаю, я зроблю це", – наводить слова Роналду Goal.

Нагадаємо, зараз в активі Кріша 857 голів за клуби та збірну. Контракт форварда з Аль-Насром розрахований до 2025 року, а в збірній Португалії він налаштований затриматись аж до ЧС-2026.

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