Роналду дублем організував вихід на Євро-2024: відеоогляд матчу Португалія – Словаччина – 3:2
10:19 - Читать на русском
Португалія перестріляла Словаччину у матчі відбору на чемпіонат Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Португалія просто "рвала" оборону Словаччини і ще до перерви відвантажила 2 голи. Рамуш замкнув навіс Фернандеша, а Роналду реалізував пенальті за гру рукою. Автори голів мали забивати ще, якби влучали у напівпорожні ворота.
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Словаки завдяки рикошету один м'яч відквитали, але португальці швидко повернули комфортну перевагу. Роналду з кількох метрів не зіпсував простріл Фернандеша. Лоботка розкішним дальнім ударом встановив остаточні 3:2 – Португалія гарантовано їде на Євро.
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