Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду не теряет мотивацию в свои 38 лет.

"На днях я встречался с президентом Порту Жорже Нуну Пинту. Он поставил мне цель до завешения карьеры – 1000 голов.

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Это будет довольно сложно, но вопрос только в моем мышлении и мотивации. Если физически мои ноги будут относиться ко мне так же хорошо, как я к ним… Посмотрим, но давайте делать маленькие шаги. Чтобы добраться до 1000, сначала нужно дойти до 900. Думаю, я сделаю это", – приводит слова Роналду Goal.

Напомним, сейчас в активе Криша 857 голов за клубы и сборную. Контракт форварда с Аль-Насром рассчитан до 2025 года, а в сборной Португалии он настроен задержаться аж до ЧМ-2026.

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