Роналду пообіцяв бій збірній України

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився враженнями від приїзду до табору своєї національної команди та розповів про настрій колективу на матчі відбору до Євро-2020.

"Завжди радий знову повернутися на батьківщину, щоб представляти збірну своєї країни. Приємно побачитися з друзями, з якими пройшли вже стільки битв.

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Разом ми знову вийдемо на поле битися, щоб прославити Португалію!", – написав Роналду в твіттері.

Нагадаємо, чинний чемпіон Європи потрапив у групу відбору до Євро-2020 разом із збірною України. Дуель між цими командами відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45. Перша зустріч між суперниками завершилась унічию (0:0).

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