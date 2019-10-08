toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЛИТВА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Роналду пообіцяв бій збірній України

18:09 531 Читать на русском
Роналду пообіцяв бій збірній України
Кріштіану Роналду / Фото УЄФА

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився враженнями від приїзду до табору своєї національної команди та розповів про настрій колективу на матчі відбору до Євро-2020.

 

"Завжди радий знову повернутися на батьківщину, щоб представляти збірну своєї країни. Приємно побачитися з друзями, з якими пройшли вже стільки битв.

Роналду коштував заплачених за нього грошей, а у Феліша нічого немає, – Мейрелеш порівняв зіркових португальців

Разом ми знову вийдемо на поле битися, щоб прославити Португалію!", – написав Роналду в твіттері.

Нагадаємо, чинний чемпіон Європи потрапив у групу відбору до Євро-2020 разом із збірною України. Дуель між цими командами відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45. Перша зустріч між суперниками завершилась унічию (0:0).

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Мессі та Роналду ризикують більше не зіграти в Англії – зіркам можуть заборонити в'їзд до країни
15:00
4642
Теги
Португалія Португалія Євро-2020 Україна - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
20
год
:
0
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук