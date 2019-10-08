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Роналду коштував заплачених за нього грошей, а у Феліша нічого немає, – Мейрелеш порівняв зіркових португальців

16:18 467 Читать на русском
Роналду коштував заплачених за нього грошей, а у Феліша нічого немає, – Мейрелеш порівняв зіркових португальців
Жоау Феліш та Кріштіану Роналду / Goal.com

Колишній півзахисник збірної Португалії Рауль Мейрелеш поділився здивуванням від трансферних сум у сучасному футболі та порівняв нинішніх зірок піренейської команди Кріштіану Роналду та Жоау Феліша.

"Нинішні ціни у футболі мене дивують, але, думаю, що в майбутньому буде ще гірше.

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Ми бачимо Кріштіану Роналду, який виграв все і коштував тих грошей, які за нього заплатили. А у Феліша ж поки нічого немає. Але такі зараз ціни. Нам, футбольним фанатам, варто прийняти те, що Феліш коштує цих грошей і дозволити йому доводити свою цінність. Якщо викладати величезні суми, гроші повинні бути витрачені не даремно", – цитує Мейрелеша Mundo Deportivo.

Нагадаємо, влітку мадридський Атлетіко заплатив за 19-річного Жоау Феліша 126 мільйонів євро.

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Теги
Португалія Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Жоау Феліш Жоау Феліш Рауль Мейрелеш Рауль Мейрелеш
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