"Мене дратує, коли я чую, як Кріштіану Роналду каже, що саудівська ліга краща за Лігу 1. Як ви думаєте, чому він вирішив зробити цей коментар про Лігу 1, а не про португальську лігу? Тому що Ліонель Мессі грав у Франції.

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Я дуже поважаю його як гравця, але просто стули пельку! Це несправедливо щодо Ліги 1. Для мене Португалія насправді є одним з претендентів на перемогу на чемпіонаті Європи цього літа, але тільки якщо Кріштіану Роналду не гратиме. Ви не можете забрати нічого з того, що Роналду зробив для футболу, тільки тому, що він пішов на пенсію в саудівську лігу. Я хочу подякувати йому за те, що він підняв спорт на новий рівень, але для всіх є кінець. Він має повне право грати в Саудівській Аравії, хоча я не впевнений, що йому потрібно ще більше грошей.

У мене немає проблем з гравцями, які під кінець кар'єри йдуть грати в нижчі ліги, щоб заробити більше грошей, те ж саме сталося і з Ліонелем Мессі. Обидва вони були фантастичними гравцями, але вони вирішили більше не грати на найвищому рівні, і ми повинні це поважати. Ніколи не можна забрати те, що вони зробили для футболу. Конкуренція між ними насправді зробила весь спорт кращим. Вона зробила його більш привабливим. Спасибі Роналду, спасибі Мессі, насолоджуйтеся своєю відставкою!" – цитує Лебефа Goal.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі виступав у Лізі 1 за ПСЖ два сезони з 2021 по 2023 роки. Після завершення контракту з парижанами аргентинець приєднався до Інтера Маямі.

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