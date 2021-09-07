36-річний нападник вперше після переходу з Ювентуса побував у Каррінгтоні, повідомляє прес-служба Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед примудрився розбити смішну ціну Роналду на кілька платежів – Ювентус отримуватиме "крихти"

Роналду прибув на базу сьогодні вранці, де першою чергою порозмовляв з наставником команди Уле Гуннаром Сульшером. З ним він колись грав пліч-о-пліч на Олд Траффорд. Після бесіди Кріштіану представили всій команді, з якою він вперше потренувався.

Нагадаємо, Роналду виступав за "червоних дияволів" у 2003-2009 роках. Повторний дебют португальської суперзірки може відбутись вже 11 вересня – МЮ вдома протистоятиме Ньюкаслу.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба