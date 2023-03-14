У півфіналі Кубка Саудівської Аравії Аль-Наср із Кріштіану Роналду у складі переміг Ахбу з рахунком 3:1.

Кубок Саудівської Аравії, 1/2 фіналу

Аль-Наср – Ахба – 3:1

Голи: Аль-Наджі, 1, Аль-Хайбарі, 21, Маран, 49 – Адам, 69

Самому португальцю відзначитися голом у цій зустрічі не вдалося – за господарів забивали Аль-Наджі, Аль-Хайбарі та Маран. Роналду потрапив до протоколу зустрічі через зовсім іншу причину – у компенсований час першого тайму він отримав безглузде попередження за неспортивну поведінку.

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На 45+3-й хвилині Роналду обурився свистком арбітра на перерву і зі злості чимдуж запустив м'яч на чужу половину поля. Латвійський рефері Андріс Трейманіс цей вчинок не оцінив і нагородив Кріштіану жовтою карткою.

Роналду провів на полі 87 хвилин, після чого його замінили на Таліску. Аль-Наср переміг Ахбу з рахунком 3:1 і вийшов у фінал Кубка короля.