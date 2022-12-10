Збірна Марокко побореться з Португалією за право зіграти в півфіналі чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу 2022, 1/4 фіналу

10 грудня, 17:00, м. Доха, стадіон "Аль тумама"

Головний арбітр: Факундо Тельйо (Аргентина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Збірна Марокко організувала поки що головну сенсацію ЧС-2022, вибивши Іспанію вже на стадії 1/8 фіналу. "Фурії Рохі" прогнозували мінімум срібні медалі (і то це визнали б невдачею), однак у матчі проти "атлаських левів" гранд майже нічого і не створив, вилетівши у серії пенальті. Можна, звісно ж, списати ці проблеми на боягузливу ватокатську тактику Луїса Енріке, однак 50% успіху африканців точно ґрунтується на шикарній підготовці підопічних Валіда Реграрі.

Між іншим, він нічого особливого під іспанців і не готував. Марокко зіграло у свій звичний закритий футбол, вибудовуючи компактний блок із мінімальним простором між лініями. Крім того, нападник Ен-Несірі в тандемі з опорником Амрабатом перекрив кисень Бускетсу. Контратакувальна гра базувалася на флангових відкриваннях.

Можна сказати, що це типовий starter pack для будь-якого "автобусу". Дiйсно, африканцi не створюють тактичної революції, однак вони надзвичайно ефективні у своїй грі без м'яча. Команда тримає в прямому сенсі ідеальні дистанції між футболістами в блоці, та ще й виходить з-під пресингу суто через пас, залучаючи до цього голкіпера. Як наслідок, Марокко награло всього на 2,2 очікуваних пропущених голи, не пропустивши жодного – і це у матчах проти Хорватії, Бельгії, Канади та Іспанії!

Втім, у Марокко є вразливості. Зокрема, гра нападника по опорнику суперника хоч і приносить дивіденди, однак залишає без тиску захисників – вони можуть сміливо просувати м'яч. Під пресингом також виникають певні проблеми.

Зрештою, як і будь-який андердог, Марокко залежне від кадрової ситуації. А тут не все в порядку – під питанням участь ключових центрбекіа (Саїсса та Агерда).

У португальській же збірній сталася революція. Фернанду Сантуш скинув короля Роналду з трону, залишивши його в запасі на матч 1/8 фіналу проти Швейцарії. Партнери ж розвинули успіх, влаштувавши розгром із рахунком 6:1 – причому Гонсалу Рамуш, замінивши КР7, оформив хет-трик і віддав асист.

ЗМІ повідомляють, що Роналду був розгніваний, хоча під час гри він цього не показував, та і тренувався в загальній групі. Сам Фернанду Сантуш на питання про реакцію Кріша відповів, що відправить додому будь-якого футболіста, який буде задоволений сидіти в запасі на чемпіонаті світу. Так чи інакше, зараз у повітрі зависла інтрига – чи не прогнеться тренер під авторитетом легенди, повернувши "сімку" в старт?

Об'єктивно кажучи, нинішній Роналду зі своїм одним голом на катарському Мундіалі майже не потрібен "селесао". З ним у основі Португалія виглядала перспективною, але дико розбалансованою командою з хаотичним футболом. Цілісної картини піренейцв не полі не демонструавали, що вилилось у дуже важкі матчі в групі. Лишень вищий індивідуальний клас витягнув збірну в плей-офф.

Без Роналду ж Португалія перетворюється у дуже агресивну й швидку машину. Вибірка матчів без нього дуже мала, однак контраст занадто великий. Можна, звісно, списати розгром Швейцарії на невдале рішення Мурата Якісна пресингувати персонально, але цей факт не настільки важливий – він просто допоміг "селесао".

Ключовим фактором успіху в 1/8 фіналу стало суттєве підвищення інтенсивності роботи без м'яча на чужій третині. Рамуш виконує рівно в 2,5 разів більше висувань проти гравців без м'яча і покриває вдвічі вищу дистанцію на швидкості 5,5 км/год. Гонсалу надзвичайно корисний у пресингу та читанні гри.

Чи потрібен він сьогодні проти компактного блоку? Подивимось. Враховуючи певні проблеми марокканців під тиском біля власних воріт, вихід Рамуша здається дуже вірогідним – а ось травмовані Данілу Перрейра та Нуну Мендеш точно не зіграють через травми.

Орієнтовні склади на матч Марокко – Португалія

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Ель-Ямік, Мазрауї – Унаї, Амрабат, Амалла – Зієш, Ен-Несірі, Буфаль

Португалія: Кошта – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Б. Сілва, Невеш, Карвалью – Фернандеш – Феліш, Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Важко робити прогнози на цей матч. Португалія без Роналду видала ураганний атакувальний матч – але це лише один матч. До того ж, невідомо, чи вийде Роналду і якщо ні – чи спрацює поява Рамуша настільки ж ефективно, як у 1/8 фіналу?

Марокко знову вибудує компактний блок, який доведеться довбати протягом гри. Саме тому великої кількості моментів і голів ми не чекаємо. Але чи здатні "атлаські леви" на ще одне диво, враховуючи пробоїни в центрі оборони, одноманітну тактику та виснаження у поєдинку з Іспанію (португальці грали на 30 хвилин менше)?

Та ж Фурія Роха цілком могла вирвати перемогу над втомленими марокканцями, тож ми ризикнемо поставити на Португалію. В ще одну сенсацію у чвертьфіналі чомусь не віриться, але це дуже неочевидна ставка. Ніхто не здивується, якщо Марокко знову пройде далі.