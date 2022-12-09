"Я не знаю, чи Роналду вийде в стартовому складі. Сподіваюся, що цього не станеться. Як тренер я знаю, що він один із найкращих гравців в історії. Я був би радий, якби він не грав завтра.

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Але ми не збираємося зосереджуватись на Португалії. Ми голодні і також хочемо потрапити до підручників з історії. Ми матимемо більше вболівальників на стадіоні, тому здатні це зробити. Багато людей взагалі не бачили нас у плей-офф. Усі вони думали, що знають, хто виграє чемпіонат світу. Що ж, ми також тут, наші гравці голодні. Ми не задоволені тим, що вже зробили досі", – наводить слова Реграгі AS.

Нагадаємо, марокканці сенсаційно вибили Іспанію, а завтра о 17:00 в рамках 1/4 Мундіалю зіграють проти інших піренейців – збірної Португалії.

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