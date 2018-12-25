"Роналду не зможе розпочати матч з Аталантою в стартовому складі", – Аллегрі пояснив своє рішення

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі підтвердив, що Кріштіану Роналду залишиться в запасі на матч 18-го туру чемпіонату Італії з Аталантою.

"Кріштіану Роналду завтра залишиться на лаві запасних. Хоча б одного разу разом подивимося футбол.

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Я дуже задоволений його грою, як і всієї команди. Якщо подивитися статистику, то в цьому сезоні він видав свій найкращий старт.

Нам потрібно, щоб до березня, коли відбудуться вирішальні матчі плей-офф Ліги чемпіонів, він був в найкращій своїй формі. Звичайно, ми сильні як команда. Але з Роналду Ювентус став ще сильнішим, ніж в минулих сезонах", – цитує Аллегрі La Gazzetta dello Sport.

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В нинішньому сезоні Роналду провів за Ювентус 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 7 результативних передач.