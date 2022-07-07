37-річний португалець пропустить передсезонний тур "червоних дияволів", який запланований у Таїланді та Австралії, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду, який не відвідує тренування – Челсі готує пропозицію

Роналду пропустив вже 4 тренування команди з новим тренером Еріком Тен Хагом. Завтра він не вирушить разом з ними у Бангкок. МЮ погодився надати Кріштіану додаткові вихідні через особисті обставини.

Раніше стало відомо, що зірка хоче покинути Юнайтед через непотрапляння у Лігу чемпіонів. Серед серйозних претендентів на Рона називають Челсі та Баварію.

Останній шанс пограти з Мессі, повернення в Мадрид, заміна Роберту – фахівці спрогнозували наступний клуб Роналду