Роналду не вирушить на збори з Ман Юнайтед – черговий натяк на прощання
Майбутнє Кріштіану Роналду у манчестерському гранді досі оповите загадковістю.
37-річний португалець пропустить передсезонний тур "червоних дияволів", який запланований у Таїланді та Австралії, інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду, який не відвідує тренування – Челсі готує пропозицію
Роналду пропустив вже 4 тренування команди з новим тренером Еріком Тен Хагом. Завтра він не вирушить разом з ними у Бангкок. МЮ погодився надати Кріштіану додаткові вихідні через особисті обставини.
Раніше стало відомо, що зірка хоче покинути Юнайтед через непотрапляння у Лігу чемпіонів. Серед серйозних претендентів на Рона називають Челсі та Баварію.
Останній шанс пограти з Мессі, повернення в Мадрид, заміна Роберту – фахівці спрогнозували наступний клуб Роналду