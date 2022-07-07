Будущее Криштиану Роналду в манчестерском гранде до сих пор окутано загадочностью.

37-летний португалец пропустит предсезонный тур "красных дьяволов", который запланирован в Таиланде и Австралии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Юнайтед готов продать не посещающего тренировку Роналду – Челси готовит предложение

Роналду пропустил уже 4 тренировки команды с новым тренером Эриком Тэн Хагом. Завтра он не отправится вместе с ними в Бангкок. МЮ согласился предоставить Криштиану дополнительные выходные по личным обстоятельствам.

Ранее стало известно, что звезда хочет покинуть Юнайтед из-за непопадания в Лигу чемпионов. Среди серьезных претендентов на Рона называют Челси и Баварию.

Последний шанс поиграть с Месси, возвращение в Мадрид, замена Роберту – специалисты спрогнозировали следующий клуб Роналду