Роналду не отправится на сборы с Ман Юнайтед – очередной намек на прощание
Будущее Криштиану Роналду в манчестерском гранде до сих пор окутано загадочностью.
37-летний португалец пропустит предсезонный тур "красных дьяволов", который запланирован в Таиланде и Австралии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Роналду пропустил уже 4 тренировки команды с новым тренером Эриком Тэн Хагом. Завтра он не отправится вместе с ними в Бангкок. МЮ согласился предоставить Криштиану дополнительные выходные по личным обстоятельствам.
Ранее стало известно, что звезда хочет покинуть Юнайтед из-за непопадания в Лигу чемпионов. Среди серьезных претендентов на Рона называют Челси и Баварию.
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