У матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 зі Швейцарією Сантуш вирішив залишити Роналду в запасі, і Португалія здобула перемогу з рахунком 6:1. Головному тренеру "селесау" цей вибір складу здався оптимальним, і в матчі 1/4 фіналу турніру з Марокко КР7 знову опинився на лавці для запасних.

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"Коли я сказав йому в день матчу, що він не вийде в старті і пояснив причину, Кріштіану мене не зрозумів. З мого боку ставлення до нього залишилося таким, яким було раніше. Роналду завжди буде для мене як син, але ми не спілкувалися після чемпіонату світу. Якщо він зателефонує, я завжди відповім", – цитує Сантуша A Bola.

Раніше екс-наставник збірної Португалії заявив, що не шкодує про своє рішення посадити Роналду в запас під час ЧС-2022. "Роналду – один із найкращих гравців у світі, але в той час він просто перебував не на найкращому етапі своєї кар'єри. Друга половина 2022 року була для нього жахливою і це сильно на нього вплинуло. У нього був слабкий ритм, я зробив тактичний вибір".

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