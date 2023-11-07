Зірковий португалець не потрапив навіть до заявки на матч 4 туру азійської ЛЧ проти Аль-Духайля. Головному тренеру Луїшу Каштру довелося аргументувати своє рішення.

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"Кріштіану Роналду не зіграє з Аль-Духайлем, бо він втомився через велику кількість матчів поспіль. Я знаю, що є багато охочих побачити його, але йому потрібно відпочити. Він не готовий, але у нас багато інших зірок. Це не я вирішив ігнорувати легенду Кріштіану, так диктують його можливості. 48 годин тому він зіграв один матч, до цього було 120 хвилин в іншому", – наводить слова Каштру Goal.

Додамо, що у складі Аль-Духайля також є гучні імена – півзахисник Філіппе Коутінью, тренер Крістоф Гальтьє. Попередній матч з Аль-Насром завершився перестрілкою 4:3, а Роналду оформив 2+1. Нинішня зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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