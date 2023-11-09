В матче 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией Сантуш решил оставить Роналду в запасе, и Португалия добыла победу со счётом 6:1. Главному тренеру "селесау" этот выбор состава показался оптимальным, и в матче 1/4 финала турнира с Марокко КР7 вновь оказался на скамейке запасных.

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"Когда я сказал ему в день матча, что он не выйдет в старте и объяснил причину, Криштиану меня не понял. С моей стороны отношение к нему осталось прежним. Роналду всегда будет для меня как сын, но мы не общались после чемпионата мира. Если он позвонит, я всегда отвечу", – цитирует Сантуша A Bola.

Ранее экс-наставник сборной Португалии заявил, что не жалеет о своём решении усадить Роналду в запас во время ЧМ-2022. "Роналду – один из лучших игроков в мире, но в то время он просто находился не на лучшем этапе своей карьеры. Вторая половина 2022 года была для него ужасной и это сильно на него повлияло. У него был слабый ритм, я сделал тактический выбор".

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