Роналду не потрапив у заявку Ювентуса на потенційно чемпіонський матч проти СПАЛа

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі оголосив попередню заявку на матч 32-го туру Серії А.

Італійський фахівець не включив у заявку на матч проти СПАЛа головного нападника туринців Кріштіану Роналду, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Про причини такого рішення не повідомляється, ймовірно, Аллегрі хоче приберегти свого голеадора на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (перший поєдинок завершився унічию 1:1).

Варто відзначити, якщо Ювентус переможе СПАЛ у суботньому матчі, то достроково стане чемпіоном Серії А сезону 2018/19.

Двобій з Аяксом відбудеться 16 квітня, початок о 22:00.

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