Аякс – Ювентус: Роналду забив 24-й гол у чвертьфіналах Ліги чемпіонів – у найближчих переслідувачів лише 10

Кріштіану Роналду надзвичайно вдало виступає у чвертьфіналах Ліги чемпіонів.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився голом на 45-й хвилині матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Цей м'яч став для португальця 24-м на цій стадії турніру.

Аякс – Ювентус: фанати команд влаштували сутички біля стадіону, затримані 119 вболівальників гостей

Зауважимо, що цей показник є найкращим в історії чвертьфіналів найпрестижнішого клубного турніру Європи. Найближчими переслідувачами є Ліонель Мессі та Рауль, в активі яких по 10 голів.

Де Лігт – наймолодший капітан в історії чвертьфіналів Ліги чемпіонів

До слова, станом на 80-у хвилину матчу між Аяксом та Ювентусом рахунок нічийний – 1:1. Голами відзначились Кріштіану Роналду та Давід Нерес.

Cristiano Ronaldo – last 6️⃣ CL quarter-final appearances

v Wolfsburg

v Bayern

v Bayern

v Juventus

v Juventus

v Ajax



Ronaldo has scored 2️⃣4️⃣ CL quarter-final goals, 14 more than the next highest players, Messi & Raul (both 10) pic.twitter.com/NsMzujkvxj