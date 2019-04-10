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Аякс – Ювентус: Роналду забив 24-й гол у чвертьфіналах Ліги чемпіонів – у найближчих переслідувачів лише 10

10 квітня 23:38 486 Читать на русском
Аякс – Ювентус: Роналду забив 24-й гол у чвертьфіналах Ліги чемпіонів – у найближчих переслідувачів лише 10
Кріштіану Роналду / УЄФА

Кріштіану Роналду надзвичайно вдало виступає у чвертьфіналах Ліги чемпіонів.

46’
 
Кріштіану Роналду 45’
45’ Кріштіану Роналду
46’

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився голом на 45-й хвилині матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Цей м'яч став для португальця 24-м на цій стадії турніру.

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Зауважимо, що цей показник є найкращим в історії чвертьфіналів найпрестижнішого клубного турніру Європи. Найближчими переслідувачами є Ліонель Мессі та Рауль, в активі яких по 10 голів.

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До слова, станом на 80-у хвилину матчу між Аяксом та Ювентусом рахунок нічийний – 1:1. Голами відзначились Кріштіану Роналду та Давід Нерес.

Теги
Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Аякс - Ювентус
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