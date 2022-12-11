Збірна Португалії дуже куцою делегацією летіла в Лісабон після поразки від Марокко в 1/4 фіналу ЧС (0:1).

Відразу 10 гравців захотіли залишитися в Катарі замість негайного повернення на батьківщину, інформує A Bola. Йдеться про Кріштіану Роналду, Бруну Фернандеша, Діогу Далота, Бернарду Сілву, Жоау Канселу, Рубена Невеша, Матеуша Нуньєша, Рафаеля Леау, Рафаела Геррейро та Руя Патрісіу.

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Футболісти вирішили зекономити час для відпустки, яка і так буде недовгою перед відновленням клубних змагань. Португальці чекатимуть своїх близьких у Катарі, а потім присвятять себе відпочинку. Кінець чемпіонату світу вийшов для них сумним – поразка збірній Марокко (0:1) і виліт на стадії 1/4 фіналу.

Зауважимо, що Роналду може сильно не поспішати. Капітан португальців ще перед Мундіалем розірвав контракт з МЮ, тому до відкриття січневого трансферного вікна буде сидіти без клубу.

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