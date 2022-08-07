Ерік Тен Хаг проводив дебютний офіційний матч на чолі МЮ. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Брайтон на "Футбол 24", стартував о 16:00. Уже на перших секундах Далот жахливим прийомом м'яча біля свого штрафного подарував Троссарду вихід на Де Хеа під кутом. Колишній партнер Маліновського по Генку пробив у зовнішній бік сітки. МЮ відповів на 7 хвилині. Санчо кинув уперед по правому флангу на Мактоміная, той вирізає у центр, де Бруну пробиває вище метрів з 11. Дуже нервово діє Фред. Помиляється екс-хавбек Шахтаря як у центрі поля, так і в межах свого штрафного. Неодноразово пропускають Велбека у володіння Де Хеа. Брайтон гостріший на старті.

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Еріксен і Бруну вирізають парочку цікавих діагоналей на кут штрафного суперника, а далі проблеми з рішеннями. Команда Поттера 5 хвилин нищила манкуніанців у володінні (70% на 30%), господарі дуже знітилися. Утім, і самі "чайки" доходять до чужого периметра, а потім не дуже знають, що робити, хоча навіть воротар Де Хеа, не кажучи про захисників, кілька разів сприяв гостям своїми помилками. Швидка контра, яку починає Фернандеш від своїх воріт і завершує він же пасом на Еріксена. Удар у руки голкіперу розчаровує Тен Хага.

Троссард запускає Велбека майже у воротарський, Денні прострілює під розстріл, Гроссу ніхто не заважає відкрити рахунок на 30 хвилині. Була в манчестерців надія хіба що на мікроскопічний офсайд, але ні – гості витримали лінію ідеально. А все почалося з того, що Мактомінай загрався у центрі поля, пішовши на двох суперників. Удар відчаю від Фреда. Дуже далеко, дуже високо. Для покращення статистики, так би мовити. Адже до того Брайтон стріляв утричі частіше (9:3).

Просто насміхається Брайтон над спробами високого пресингу. Далота і ще 7 гравців МЮ легко відіграють, залишаючи біля штрафного гостей. Виникає спочатку ситуація 3 на 3. "Чайки" беруть паузу, даючи "дияволам" час підігнати підкріплення, але це взагалі нічогісінько не міняє. Гросс оформлює дубль, добиваючи після удару Марча і сейву Де Хеа. Тен Хагу залишається махати головою, а Роналду, який до того іронічно посміхався на лавці запасних, уже активно розминається. Просто на хвилинку. Брайтон ніколи не перемагав на Олд Траффорд.

Еріксен п'ятою з меж воротарського прокидав лівіше у центр, але там тільки суперники. Шоу з гострого кута пробив у Санчеса на 45-й. За ударами з меж штрафного 4:8 на користь гостей. Пекельний дебют 60-мільйонного Мартінеса. Два пропущені голи з ударами із центру воротарського, хоча там відповідальність усіх. А наприкінці тайму Лісандро дозволив себе обікрасти в центрі поля, довелося зривати контру ціною жовтої. Повна перевага гостей за підсумками першої половини у всьому, крім володіння (тут 62% на 38%). Ключове – за ударами (5:12), стовідсотковими моментими (0:2) та очікуваними голами (0,29:1,31).

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Старт другого тайму – все те сама. Мактомінай та Мартінес помиляються у простих передачах перед своїм штрафним. Зрештою, Велбек пробиває без перешкод головою. Невлучно, але сам факт того, що Лісандро і так набагато нижчий, та ще й програв позицію. Еріксен вирізав класний пас на Рашфорда, якому забракло зовсім трохи аби замкнути дальню стійку. Удар Фернандеша блокують. Манкуніанці істерично вимагають пенальті за випадковий рикошет у руку від коліна Лаллани. Роналду готується виходити на 52 хвилині. Міняє Кріштіану Фреда, який незадоволено плюється на лаві запасних.

Роналду на межі офсайду відкрився під класний пас Далота з глибини і виклав ідеально у центр. Рашфорд з кількох метрів лупить прямо в суперника, судді фіксують сумнівний офсайд. Якби був гол, могли б і зарахувати. Блискучий навіс Бруну з правого флангу. Роналду не дотягнувся, зате Рашфорд міг розстрілювати, але і тут дав значно вище. Підступний дальній удар Еріксена, Кріштіану не дозволяють добити. Однак після кутового на тій же 67 хвилині Санчес помилився на виході, від плеча Далота снаряд відскочив на лінію воріт, де Маккалістер, намагаючись вибити, забив автогол. VAR довго шукав чи то руку, чи офсайд, але зарахував взяття воріт.

Зовсім інший другий тайм. Уже МЮ створив 2 супермоменти проти нуля у суперника. Брайтон надто глибоко сідав, почав програвати підбирання, відчув великі проблеми з контргрою. За ударами з меж штрафного команда Тен Хага після перерви перестріляла суперника (9:2). Вирівняли ситуацію з якістю моментів. Цілком реально могли претендувати на нічию, яка була б справедливішою за статистикою. Так збіглося, що гру повністю переламали саме з виходом Роналду, хоча сам 37-річний португалець створив лише 1 момент та раз пробив у захисників.

Мартінес стріляв з-за меж штрафного над поперечиною. Далот крутив у дальній, Санчес знову дуже нервово парирував перед собою. Якби манчестерці активніше збирали ще й підбирання в таких епізодах, уже могли б і вести в рахунку. Мартінес останнім двічі поспіль пробивав після кутового від Еріксена. Ледь заблокували "чайки". Брайтон вперше в історії виграє виїзний матч проти МЮ. Досі було 12 поразок і лише дві нічиї. Команда Поттера вдруге поспіль переграла "червоних дияволів", перед тим програвши 6 разів поспіль.

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