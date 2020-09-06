Португалія – Хорватія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Португалія зустрічалась з Хорватією в рамках 1 туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Хорватія на "Футбол 24".
Фіналіст ЧС-2018 зганьбився у Португалії. Господарі просто знищували хорватів протягом усього поєдинку, але відкрити рахунок вдалось лише на 41-й хвилині.
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Після перерви гравці Португалії ще тричі відзначились у воротах суперника. Гості зуміли відповісти лише голом престижу перед фінальним свистком.
Нагадаємо, збірна України обійшла Португалію у групі відбору до Євро-2020, залишивши чинного чемпіона Європи на другій сходинці.
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