Португалія зустрічалась з Хорватією в рамках 1 туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Хорватія на "Футбол 24".

Фіналіст ЧС-2018 зганьбився у Португалії. Господарі просто знищували хорватів протягом усього поєдинку, але відкрити рахунок вдалось лише на 41-й хвилині.

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Після перерви гравці Португалії ще тричі відзначились у воротах суперника. Гості зуміли відповісти лише голом престижу перед фінальним свистком.

Нагадаємо, збірна України обійшла Португалію у групі відбору до Євро-2020, залишивши чинного чемпіона Європи на другій сходинці.

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