"Кріштіану – найкращий трансфер Ювентуса, цього ніхто не очікував. Були певні проблеми з його товаришами по команді, це можна було помітити, але він забив 100 голів. Думаю, нікому не вдавалося керувати ним, як це робив Зінедін Зідан. Можливо, в якийсь момент, у Ювентусі було відсутнє взаєморозуміння.

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Є футболісти, з якими краще мати хороші відносини, тому що вони змушують команду вигравати матчі. Роналду – один з них, Дибала теж. Решта, при всій повазі до них, не такі", – цитує Трезеге La Gazzetta dello Sport.

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