"Криштиану – лучший трансфер Ювентуса, этого никто не ожидал. Были определенные проблемы с его товарищами по команде, это можно было заметить, но он забил 100 голов. Думаю, никому не удавалось управлять им, как это делал Зинедин Зидан. Возможно, в какой-то момент, в Ювентусе отсутствовало взаимопонимание.

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Есть футболисты, с которыми лучше иметь хорошие отношения, потому что они заставляют команду выигрывать матчи. Роналду – один из них, Дибала тоже. Остальные, при всем уважении к ним, не так", – цитирует Трезеге La Gazzetta dello Sport.

В 2018-м Юве заплатил Реалу за Криша 117 млн ​​евро, его действующий контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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