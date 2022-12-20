Портал Sofa Score склав своєрідний антирейтинг футболістів чемпіонату світу-2022. У ньому опинилися, зокрема, Кріштіану Роналду і навіть володар Кубка – Лаутаро Мартінес.

Зазначимо, що до уваги брали лише футболістів, які зіграли на турнірі мінімум 4 матчі та отримали найнижчі оцінки за свою гру. Тобто серед "номінантів" – виключно учасники плей-офф.

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Найгірша збірна ЧС-2022 за версією Sofa Score виглядає так:

Едуар Менді (Сенегал) – Сержиньйо Дест (США), Каміль Глік (Польща), Абду Діалло (Сенегал), Бартош Берешиньскі (Польща) – Метью Леккі (Австралія), Ін Бом Хван (Південна Корея), Джексон Ірвін (Австралія), Рубен Варгас (Швейцарія) – Кріштіану Роналду (Португалія), Лаутаро Мартінес (Аргентина).

Нагадаємо, в активі 37-річного Роналду в Катарі 5 матчів (жодного повного) і один гол. ЧС-2022 став для португальця 5-м і, найімовірніше, останнім у кар'єрі.

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