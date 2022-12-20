Портал Sofa Score составил своеобразный антирейтинг футболистов чемпионата мира-2022. В нем оказались, в частности, Криштиану Роналду и даже обладатель Кубка – Лаутаро Мартинес.

Отметим, что принимали во внимание только футболистов, которые сыграли на турнире минимум 4 матча и получили самые низкие оценки за свою игру. То есть среди "номинантов" – исключительно участники плей-офф.

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Худшая сборная ЧМ-2022 по версии Sofa Score выглядит так:

Эдуар Менди (Сенегал) – Сержиньо Дест (США), Камиль Глик (Польша), Абду Диалло (Сенегал), Бартош Берешински (Польша) – Мэтью Лекки (Австралия), Ин Бом Хван (Южная Корея), Джексон Ирвин (Австралия), Рубен Варгас (Швейцария) – Криштиану Роналду (Португалия), Лаутаро Мартинес (Аргентина).

Напомним, в активе 37-летнего Роналду в Катаре 5 матчей (ни одного полного) и один гол. ЧМ-2022 стал для португальца 5-м и, вероятнее всего, последним в карьере.

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