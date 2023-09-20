Ньюкасл повернувся у Лігу чемпіонів після 20 років очікування. Перед грою на фанатів "сорок" напали деякі особливо радикальні прихильники "россонері", озброєних мачете. Сама ж гра завершилась з рахунком 0:0, хоча Мілан мав набагато більше моментів, а Леау став героєм мемів замість того, аби забити карколомний гол.

Барселона результативно розпочала, розбивши Антверпен у стартовому турі. Один із голів забив Лєвандовскі – Роберт досягнув позначки у 100 голів у ЛЧ, поступаючись Мессі та Роналду. А гра між Лаціо та Атлетіко завершилась нічиєю завдяки героїзму воротаря "орлів" Івана Проведеля, який забив на 90+4. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".