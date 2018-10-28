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Роналду – про свій шедевр в ворота Емполі: Погано пам'ятаю цей гол, доведеться передивитись відео

08:44 769 Читать на русском
Роналду – про свій шедевр в ворота Емполі: Погано пам'ятаю цей гол, доведеться передивитись відео
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду поділився емоціями після перемоги над Емполі в матчі 10-го туру італійської Серії А.

"Це був дуже важкий матч. Ми знали, що так буде, особливо з огляду на невелику втому після зустрічі в Лізі чемпіонів. Нам вдалося залишитися в грі після пропущеного гола, збільшити володіння м'ячем, створити багато моментів і в підсумку досягти заслуженої перемоги.

Роналду розкішним голом здалеку приніс перемогу Ювентусу в матчі з Емполі

Не дуже добре пам'ятаю свій гол, доведеться подивитися повтор. Все сталося дуже швидко, але я відчув упевненість і вирішив пробити.

Це був дуже важливий тиждень, нам вдалося показати чудовий виступ проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, і ми також чудово зіграли сьогодні", – цитує Роналду Sky Sport.

Італія10 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - Ювентус: Субота 27 жовтня 2018

Емполі
Матч завершено
1 : 2
Ювентус
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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Емполі - Ювентус
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