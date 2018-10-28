Роналду – про свій шедевр в ворота Емполі: Погано пам'ятаю цей гол, доведеться передивитись відео

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду поділився емоціями після перемоги над Емполі в матчі 10-го туру італійської Серії А.

"Це був дуже важкий матч. Ми знали, що так буде, особливо з огляду на невелику втому після зустрічі в Лізі чемпіонів. Нам вдалося залишитися в грі після пропущеного гола, збільшити володіння м'ячем, створити багато моментів і в підсумку досягти заслуженої перемоги.

Роналду розкішним голом здалеку приніс перемогу Ювентусу в матчі з Емполі

Не дуже добре пам'ятаю свій гол, доведеться подивитися повтор. Все сталося дуже швидко, але я відчув упевненість і вирішив пробити.

Це був дуже важливий тиждень, нам вдалося показати чудовий виступ проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, і ми також чудово зіграли сьогодні", – цитує Роналду Sky Sport.