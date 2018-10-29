Роналду - о своем шедевре в ворота Эмполи: Плохо помню этот гол, придется пересмотреть видео

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Эмполи в матче 10-го тура итальянской Серии А.

"Это был очень тяжелый матч. Мы знали, что так будет, особенно учитывая небольшую усталость после встречи в Лиге чемпионов. Нам удалось остаться в игре после пропущенного гола, увеличить владения мячом, создать много моментов и в итоге достичь заслуженной победы .

Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче с Эмполи

Не очень хорошо помню свой гол, придется посмотреть повтор. Все произошло очень быстро, но я почувствовал уверенность и решил пробить.

Это была очень важная неделя, нам удалось показать прекрасное выступление против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, и мы также прекрасно сыграли сегодня", – цитирует Роналду Sky Sport.