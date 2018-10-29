toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Роналду - о своем шедевре в ворота Эмполи: Плохо помню этот гол, придется пересмотреть видео

28 октября 08:44 164 Читати українською
Роналду - о своем шедевре в ворота Эмполи: Плохо помню этот гол, придется пересмотреть видео
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Эмполи в матче 10-го тура итальянской Серии А.

"Это был очень тяжелый матч. Мы знали, что так будет, особенно учитывая небольшую усталость после встречи в Лиге чемпионов. Нам удалось остаться в игре после пропущенного гола, увеличить владения мячом, создать много моментов и в итоге достичь заслуженной победы .

Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче с Эмполи

Не очень хорошо помню свой гол, придется посмотреть повтор. Все произошло очень быстро, но я почувствовал уверенность и решил пробить.

Это была очень важная неделя, нам удалось показать прекрасное выступление против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, и мы также прекрасно сыграли сегодня", – цитирует Роналду Sky Sport.

Италия10 турКарло Кастеллані (Эмполи)

Эмполи - Ювентус: Суббота 27 октября 2018

Эмполи
Матч окончен
1 : 2
Ювентус
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Эмполи - Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
17
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук