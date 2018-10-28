Торіно та Фіорентина не змогли виявити сильнішого: 10 тур Серії А, матчі суботи

В 10 турі Серії А Аталанта не зазнала проблем в матчі з Пармою, а Ювентус завдяки дублю Кріштіану Роналду обіграв Емполі, Торіно та Фіорентина розійшлись миром.

Аталанта захопила ініціативу ще в першому таймі, проте зломити супротив суперника вдалось лише в другому. Саме на початку другої половини вдалось відкрити рахунок, Гаджіоло зрізав м'яч у власні ворота. "Бергамаскі" не зменшили обертів і спочатку Паломіно з передачі Манчіні збільшив розрив, а трохи згодом і сам Манчіні довів рахунок до розгромного.

Ювентус відіграв дуже непростий виїзд на матч з Емполі, який нав'язав бій і несподівано змусив гостей відігруватись: на 28-й хвилині Капуто отримав м'яч у штрафному та красиво закрутив у дальній нижній кут – 1:0. Втім, по перерві "б'янко-нері" зрівняли рахунок з пенальті, який заробив Дибала, а реалізував Роналду. На 70-й же хвилині Кріштіану шедевральним дальнім пострілом у дев'ятку приніс Ювентусу перемогу – 2:1.

Торіно та Фіорентина не змогли виявити сильнішого. Рахунок було відкрито вже на 2 хвилині, Бенассі зреагував на відскок м'яча і переправив його у ворота. Однак Торіно дуже швидко зрівняв рахунок. Після удару Айни м'яч влучив у стійку, від неї в спину Лафона і залетів у ворота. Втім, після такого початку глядачі більше голів не побачили.

Ювентус набрав 28 очок та продовжив очолювати Серію А. Аталанта набрала 12 очок і піднялась на 12 позицію, Парма з 13 пунктами йде на 11 місці, а Емполі залишився у зоні вильоту, маючи у активі всього 6 очок. Фіорентина з 15 пунктами піднялась на 5 позицію, Торіно з 14 очками розташувався на 9 місці.

Чемпіонат Італії 2018/19, 10 тур

Аталанта – Парма – 3:0

Голи: Гаджіоло, 55, (аг), Паломіно, 72, Манчіні, 80

Емполі – Ювентус – 1:2

Голи: Капуто, 28 – Роналду, 54 (пен), 70

Торіно – Фіорентина – 1:1

Голи: Лафон, 13, (аг) – Бенассі, 2