Роналдо госпіталізували на Ібіці через пневмонію

Легенда збірної Бразилії Роналдо був змушений перервати свій відпочинок на Ібіці через проблеми зі здоров'ям.

41-річний екс-гравець Барселони та Реала був госпіталізований в четвер ввечері із запаленням легень, інформує Marca. Роналдо одразу був направлений у відділення невідкладної допомоги.

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Бразилець один день перебував у державній лікарні Ібіци, а потім попросив перевести його в приватний медичний центр, де й лікується донині.

Джерела з клініки повідомили, що Роналдо відновлюється швидкими темпами.

Відзначимо, що зараз "Зубанчик" працює послом мадридського Реала. На Ібіці він планував відпочивати всього декілька днів.

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