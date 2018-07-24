Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка

Гаряча рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.
Наші. Борячук робить підозрілі натяки, а СаШо – байкер
В Україні стартував новий сезон. У матчі за Суперкубок сильнішим виявилося Динамо. Денис Бойко продемонстрував, що відбувалося у роздягальні киян після перемоги над Шахтарем.
Схожа атмосфера у роздягальні Львова. Жилмар і його підопічні – після перемоги у стартовому турі УПЛ над Арсеналом. Фото з Instagram Роші Батісти.
"Одного разу у збірній". Артем Кравець вже думає про осінні матчі національної команди.
Ігор Циганик готувався до нового сезону у Єгора Лугачова, екс-футболіста, а зараз – знаменитого барбера.
Працюють не всі. Роман Яремчук, форвард Гента, відпочиває разом із коханою. "Бачок потік", – багатозначно іронізує гравець.
У нападника Маріуполя Андрія Борячука жарти – ще відвертіші. На межі фолу. "Любишь кататься, люби и саночки возить", – підписав футболіст це фото із коханою.
Олександр Шовковський об'їхав разом із своєю байкерською зграєю половину Європи. Ось тут вони – у Копенгагені.
Владислав Ващук надихнув Олександра Усика на вражаючу перемогу у Москві.
"Динамівець" Микола Морозюк дивується: "Як я ще не на обкладинці Vogue?"
Максим Коваль справив ДН для доньки, опісля ж прийняв новий виклик у кар'єрі.
Світ – тісний. Ось і зустрілися два екс-одноклубники – Євген Селезньов та Томаш Хюбшман.
У захисника Динамо Йосіпа Піваріча – продовжені канікули після неймовірного виступу на ЧС-2018.
Розслабляє батони і Дьємерсі Мбокані. Клуб на заміну Динамо він досі не знайшов. Чи шукав узагалі?
Екс-форвард Шахтаря 90-х Олег Матвєєв розпочинає ранок із кави і перегляду свіжих новин. А ви?
Світ. "Зубастик" впав нижче плінтуса
Відгомін ЧС-2018. Легендарний Роналдо пишається гидотним фото із Путіним та Інфантіно.
Чемпіон світу Кіліан Мбаппе нарешті може трохи відпочити.
Навіть під час відпустки Кріштіану Роналду заробляє гроші – поїхав розважати трюками Піднебесну.
А ось у його екс-одноклубника Тоні Крооса вже розпочалася підготовка до нового сезону. Наслідки першого дня тренувань.
Важко працює і хавбек Інтера Борха Валеро.
"Канонір" П'єр-Емерік Обамеянг відновлює сили.
Єгипетська і мерсисайдська ікона – Мохамед Салах. Останні дні відпустки.
Форвард Фіорентини Джованні Сімеоне – результативний і на риболовлі.
Новачка МЮ Фреда надихає його кохання.
Як і Тьяго Алькантару...
А ось екс-захисник Динамо та Мілана Каха Каладзе пожинає плоди свого кохання.
Аналогічно – колишній вінгер Динамо Джермейн Ленс.
Ну і хавбек збірної Ісландії Елмар Б'ярнасон. Куди ж без нього?
Трохи ветеранів. Жорді Гратакос (пригадуєте цього іспанського екс-директора академії Дніпра?) тримає себе у відмінній формі.
Девід Бекхем. Ікона стилю.
Зустріч титанів: Іан Райт та Рой Кін. У пабі, звісно ж. Стара добра Англія!
А ось Пол Гаскойн, схоже, таки зав'язав із алкоголем.
Бонуси. Степаненко і Ярмоленко – чия візьме?
Гарячий хіт-парад відкриває Маргарита Степаненко – дружина опорного хавбека Шахтаря та збірної України.
Андрій Ярмоленко ще не зіграв жодного офіційного матчу за Вест Хем, а його дружина Інна вже підкорила Британію. І ми розуміємо, чому.
Підводить ефектний підсумок дружина Маріо Суареса – іспанська модель Малена Коста.
Сторінка автора в Instagram
Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо