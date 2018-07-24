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Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка

23 липня 23:30 668 Читать на русском
Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка
Малена Коста / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Гаряча рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Борячук робить підозрілі натяки, а СаШо – байкер

В Україні стартував новий сезон. У матчі за Суперкубок сильнішим виявилося Динамо. Денис Бойко продемонстрував, що відбувалося у роздягальні киян після перемоги над Шахтарем.

динамо

Схожа атмосфера у роздягальні Львова. Жилмар і його підопічні – після перемоги у стартовому турі УПЛ над Арсеналом. Фото з Instagram Роші Батісти.

львів

"Одного разу у збірній". Артем Кравець вже думає про осінні матчі національної команди.

кравець ярмоленко

Ігор Циганик готувався до нового сезону у Єгора Лугачова, екс-футболіста, а зараз – знаменитого барбера.

циганик лугачов

Працюють не всі. Роман Яремчук, форвард Гента, відпочиває разом із коханою. "Бачок потік", – багатозначно іронізує гравець.

яремчук

У нападника Маріуполя Андрія Борячука жарти – ще відвертіші. На межі фолу. "Любишь кататься, люби и саночки возить", – підписав футболіст це фото із коханою.

борячук

Олександр Шовковський об'їхав разом із своєю байкерською зграєю половину Європи. Ось тут вони – у Копенгагені.

шовковський

Владислав Ващук надихнув Олександра Усика на вражаючу перемогу у Москві.

ващук усик

"Динамівець" Микола Морозюк дивується: "Як я ще не на обкладинці Vogue?"

морозюк

Максим Коваль справив ДН для доньки, опісля ж прийняв новий виклик у кар'єрі.

коваль

Світ – тісний. Ось і зустрілися два екс-одноклубники – Євген Селезньов та Томаш Хюбшман.

хюбшман селезньов

У захисника Динамо Йосіпа Піваріча – продовжені канікули після неймовірного виступу на ЧС-2018.

піваріч

Розслабляє батони і Дьємерсі Мбокані. Клуб на заміну Динамо він досі не знайшов. Чи шукав узагалі?

мбокані

Екс-форвард Шахтаря 90-х Олег Матвєєв розпочинає ранок із кави і перегляду свіжих новин. А ви?

матвєєв

Світ. "Зубастик" впав нижче плінтуса

Відгомін ЧС-2018. Легендарний Роналдо пишається гидотним фото із Путіним та Інфантіно.

роналдо путін

Чемпіон світу Кіліан Мбаппе нарешті може трохи відпочити.

мбаппе

Навіть під час відпустки Кріштіану Роналду заробляє гроші – поїхав розважати трюками Піднебесну.

роналду

А ось у його екс-одноклубника Тоні Крооса вже розпочалася підготовка до нового сезону. Наслідки першого дня тренувань.

кроос

Важко працює і хавбек Інтера Борха Валеро.

валеро

"Канонір" П'єр-Емерік Обамеянг відновлює сили.

обамеянг

Єгипетська і мерсисайдська ікона – Мохамед Салах. Останні дні відпустки.

салах

Форвард Фіорентини Джованні Сімеоне – результативний і на риболовлі.

сімеоне

Новачка МЮ Фреда надихає його кохання.

фред

Як і Тьяго Алькантару...

алькантара

А ось екс-захисник Динамо та Мілана Каха Каладзе пожинає плоди свого кохання.

каладзе

Аналогічно – колишній вінгер Динамо Джермейн Ленс.

ленс

Ну і хавбек збірної Ісландії Елмар Б'ярнасон. Куди ж без нього?

Трохи ветеранів. Жорді Гратакос (пригадуєте цього іспанського екс-директора академії Дніпра?) тримає себе у відмінній формі.

гратакос

Девід Бекхем. Ікона стилю.

бекхем

Зустріч титанів: Іан Райт та Рой Кін. У пабі, звісно ж. Стара добра Англія!

райт кін

А ось Пол Гаскойн, схоже, таки зав'язав із алкоголем.

гаскойн

Бонуси. Степаненко і Ярмоленко – чия візьме?

Гарячий хіт-парад відкриває Маргарита Степаненко – дружина опорного хавбека Шахтаря та збірної України.

Андрій Ярмоленко ще не зіграв жодного офіційного матчу за Вест Хем, а його дружина Інна вже підкорила Британію. І ми розуміємо, чому.

Підводить ефектний підсумок дружина Маріо Суареса – іспанська модель Малена Коста.

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Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо

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