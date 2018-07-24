Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка

Гаряча рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Борячук робить підозрілі натяки, а СаШо – байкер

В Україні стартував новий сезон. У матчі за Суперкубок сильнішим виявилося Динамо. Денис Бойко продемонстрував, що відбувалося у роздягальні киян після перемоги над Шахтарем.

Схожа атмосфера у роздягальні Львова. Жилмар і його підопічні – після перемоги у стартовому турі УПЛ над Арсеналом. Фото з Instagram Роші Батісти.

"Одного разу у збірній". Артем Кравець вже думає про осінні матчі національної команди.

Ігор Циганик готувався до нового сезону у Єгора Лугачова, екс-футболіста, а зараз – знаменитого барбера.

Працюють не всі. Роман Яремчук, форвард Гента, відпочиває разом із коханою. "Бачок потік", – багатозначно іронізує гравець.

У нападника Маріуполя Андрія Борячука жарти – ще відвертіші. На межі фолу. "Любишь кататься, люби и саночки возить", – підписав футболіст це фото із коханою.

Олександр Шовковський об'їхав разом із своєю байкерською зграєю половину Європи. Ось тут вони – у Копенгагені.

Владислав Ващук надихнув Олександра Усика на вражаючу перемогу у Москві.

"Динамівець" Микола Морозюк дивується: "Як я ще не на обкладинці Vogue?"

Максим Коваль справив ДН для доньки, опісля ж прийняв новий виклик у кар'єрі.

Світ – тісний. Ось і зустрілися два екс-одноклубники – Євген Селезньов та Томаш Хюбшман.

У захисника Динамо Йосіпа Піваріча – продовжені канікули після неймовірного виступу на ЧС-2018.

Розслабляє батони і Дьємерсі Мбокані. Клуб на заміну Динамо він досі не знайшов. Чи шукав узагалі?

Екс-форвард Шахтаря 90-х Олег Матвєєв розпочинає ранок із кави і перегляду свіжих новин. А ви?

Світ. "Зубастик" впав нижче плінтуса

Відгомін ЧС-2018. Легендарний Роналдо пишається гидотним фото із Путіним та Інфантіно.

Чемпіон світу Кіліан Мбаппе нарешті може трохи відпочити.

Навіть під час відпустки Кріштіану Роналду заробляє гроші – поїхав розважати трюками Піднебесну.

А ось у його екс-одноклубника Тоні Крооса вже розпочалася підготовка до нового сезону. Наслідки першого дня тренувань.

Важко працює і хавбек Інтера Борха Валеро.

"Канонір" П'єр-Емерік Обамеянг відновлює сили.

Єгипетська і мерсисайдська ікона – Мохамед Салах. Останні дні відпустки.

Форвард Фіорентини Джованні Сімеоне – результативний і на риболовлі.

Новачка МЮ Фреда надихає його кохання.

Як і Тьяго Алькантару...

А ось екс-захисник Динамо та Мілана Каха Каладзе пожинає плоди свого кохання.

Аналогічно – колишній вінгер Динамо Джермейн Ленс.

Ну і хавбек збірної Ісландії Елмар Б'ярнасон. Куди ж без нього?

Трохи ветеранів. Жорді Гратакос (пригадуєте цього іспанського екс-директора академії Дніпра?) тримає себе у відмінній формі.

Девід Бекхем. Ікона стилю.

Зустріч титанів: Іан Райт та Рой Кін. У пабі, звісно ж. Стара добра Англія!

А ось Пол Гаскойн, схоже, таки зав'язав із алкоголем.

Бонуси. Степаненко і Ярмоленко – чия візьме?

Гарячий хіт-парад відкриває Маргарита Степаненко – дружина опорного хавбека Шахтаря та збірної України.

Андрій Ярмоленко ще не зіграв жодного офіційного матчу за Вест Хем, а його дружина Інна вже підкорила Британію. І ми розуміємо, чому.

Підводить ефектний підсумок дружина Маріо Суареса – іспанська модель Малена Коста.

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Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо