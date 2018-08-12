Роналдо госпитализировали на Ибице из-за пневмонии

Легенда сборной Бразилии Роналдо был вынужден прервать свой отдых на Ибице из-за проблем со здоровьем.

41-летний экс-игрок Барселоны и Реала был госпитализирован в четверг вечером с воспалением легких, сообщает Marca. Роналдо сразу был направлен в отделение неотложной помощи.

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Бразилец один день находился в государственной больнице Ибицы, а потом попросил перевести его в частный медицинский центр, где и лечится по сей день.

Источники из клиники сообщили, что Роналдо восстанавливается быстрыми темпами.

Отметим, что сейчас "Зубанчик" работает послом мадридского Реала. На Ибице он планировал отдыхать всего несколько дней.

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