toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ КАРПАТЫ - ЗАРЯ

Роналдо госпитализировали на Ибице из-за пневмонии

15:28 120 Читати українською
Роналдо госпитализировали на Ибице из-за пневмонии
Роналдо госпитализировали на Ибице

Легенда сборной Бразилии Роналдо был вынужден прервать свой отдых на Ибице из-за проблем со здоровьем.

41-летний экс-игрок Барселоны и Реала был госпитализирован в четверг вечером с воспалением легких, сообщает Marca. Роналдо сразу был направлен в отделение неотложной помощи.

"Перес избавился от Роналду так же, как от Бекхэма и Роналдо – я не удивлен", – Кассано о себе, Юве и Криштиану

Бразилец один день находился в государственной больнице Ибицы, а потом попросил перевести его в частный медицинский центр, где и лечится по сей день.

Источники из клиники сообщили, что Роналдо восстанавливается быстрыми темпами.

Отметим, что сейчас "Зубанчик" работает послом мадридского Реала. На Ибице он планировал отдыхать всего несколько дней.

Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Роналдо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Карпаты
17:00
Заря
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук