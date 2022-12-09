На думку 40-річного екс-хавбека Мілана та Реала, чимало бразильців ставляться до футбольних легенд національної команди з неналежною повагою.

Роналдо за майже пів мільярда: штучний інтелект визначив трансферну вартість легенд – Ігуаїн перед Неймаром

"Дивно про це говорити, але багато бразильців не вболівають за національну збірну. Таке іноді трапляється. Якщо ви побачите Роналдо, який іде вулицею якоїсь країни, то скажете "вау". У Бразилії він просто товстий хлопець, який іде вулицею.

Ставлення до Роналдо у Бразилії та в інших країнах відрізняється. За межами Бразилії його поважають більше", – цитує Кака Marca з посиланням на beIN Sports.

Нагадаємо, у складі "селесао" Роналдо і Кака виграли чемпіонат світу-2022 в Японії та Південній Кореї. Той Кубок світу досі залишається останнім для збірної Бразилії, яка сьогодні, 9 грудня, зіграє з Хорватією у чвертьфіналі ЧС-2022.

Хорватія – Бразилія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2022