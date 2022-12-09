По мнению 40-летнего экс-хавбека Милана и Реала, многие бразильцы относятся к футбольным легендам национальной команды с неподобающим уважением.

Роналдо за полмиллиарда: искусственный интеллект определил трансферную стоимость легенд – Игуаин перед Неймаром

"Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете "вау". В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.

Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше", – цитирует Кака Marca со ссылкой beIN Sports.

Напомним, в составе "селесао" Роналдо и Кака выиграли чемпионат мира-2022 в Японии и Южной Корее. Тот Кубок мира остается последним для сборной Бразилии, которая сегодня, 9 декабря, сыграет с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2022.

Хорватия – Бразилия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022