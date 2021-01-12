Після того, як команду купив мільярдер Ден Фрідкін, очікуваних фінансових вливань не сталося. Навпаки, нові американські власники не планують штучно нарощувати потужність клубу, надаючи перевагу чіткому проекту.

Тьягу Пінту, який нещодавно став генеральним директором "вовків", уже відчув дії цієї моделі. За інформацією Сalciomercato, португальський фахівець повинен розчистити підґрунтя для нових підписань під час зимового трансферного вікна.

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Зазначається, що передусім належить врегулювати питання "трьох китів". Йдеться про Федеріко Фасіо, Хав'єра Пасторе та Жуана Жезуса. Всі троє не входять у плани Паулу Фонсеки, але здійснюють серйозне навантаження на бюджет, сумарно заробляючи понад 9 млн євро на рік. Попередні власники не особливо економили на зарплатах.

Наразі Тьягу Пінту повинен вмовити гравців змінити клубну прописку (претенденти є на Фасіо та Жезуса) або домовитися про суттєве зменшення зарплат. лише після цього можна буде думати про нові підписання. У списку побажань Роми Гонсало Монтіель (Рівер Плейт), Бернард (Евертон) та Стефан Ель-Шаараві, який уже грав за "джалороссі".

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