Рома взбунтовалась против Фонсеки – лидеры команды высказали претензии экс-тренеру Шахтера
Похоже, наставник Ромы Паулу Фонсека потерял авторитет среди своих подопечных.
На последней тренировке Ромы Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко имели напряженный разговор с главным тренером, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Лидеры "волков" говорили от всей команды, которая недовольна нынешним положением дел в клубе, есть претензии к тактическим схемам, а также требует возвращения уволенного недавно Джанлуки Гомбара.
Напомним, Гомбар был одним из сотрудников тренерского штаба римлян, которого сделали виновным в нарушении регламента во время кубкового поединка против Специи (2:4). Рома сделала 6 замен, вместо предусмотренных 5-ти.
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