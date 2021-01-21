На последней тренировке Ромы Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко имели напряженный разговор с главным тренером, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Лидеры "волков" говорили от всей команды, которая недовольна нынешним положением дел в клубе, есть претензии к тактическим схемам, а также требует возвращения уволенного недавно Джанлуки Гомбара.

Напомним, Гомбар был одним из сотрудников тренерского штаба римлян, которого сделали виновным в нарушении регламента во время кубкового поединка против Специи (2:4). Рома сделала 6 замен, вместо предусмотренных 5-ти.

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