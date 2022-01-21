Рома без проблем обіграла Лечче в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії (3:1) та продовжить боротьбу за трофей. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок Італії 2021/22, 1/8 фіналу

Рома – Лечче – 3:1

Голи: Кумбулла, 40, Абрахам, 54, Шомуродов, 81 – Калабрезі, 14

Лечче відкрив рахунок на 14 хвилині, відзначився Калабрезі. Втім, ще до перерви Кумбулла зрівняв рахунок, а Абрахам та Шомуродов принесли перемогу "вовкам".

Саррі отримав важкий удар від гравця Удінезе – з тренера Лаціо навіть злетіли окуляри

Таким чином, Рома стала останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Італії, де зустрінеться з Інтером вже 9 лютого, початок о 19:00. Також відомі і три інші пари учасників: Ювентус – Сассуоло, Аталанта – Фіорентина та Мілан – Лаціо.

Ювентус легко розгромив Сампдорію, Лаціо завдяки Іммобіле дотиснув Удінезе: Кубок Італії, 1/8 фіналу