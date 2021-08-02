"Вовки" виставили на продаж півзахисника Діавара, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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На гвінейця більше не розраховує тренерський штаб римлян. Торік на Діавара претендував лондонський дует – Челсі та Тоттенхем. Натомість уже в літнє трансферне вікно Рома намагалася включити африканця в угоду з придбання екс-капітана Арсенала Граніта Джаки.

До слова, в сезоні 2020/21 Амаду Діавара провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він захищав кольори Наполі та Болоньї.

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