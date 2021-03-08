"Усі шляхи ведуть до Києва. Зустріч давніх друзів", – підписали "гірники" відеоролик, присвячений майбутній дуелі в Лізі Європи.

Фонсека стане жертвою чергової революції в Ромі – майбутнє екс-тренера Шахтаря майже вирішене

Нагадаємо, Рому тренує екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека, а у складі "джалороссі" виступає колишній лідер "помаранчево-чорних" Генріх Мхітарян.

Поєдинок Шахтар – Рома відбудеться 18 березня на НСК Олімпійський, а 11 числа команди з'ясують сильнішого в Римі. До слова, команди провели між собою вже 6 матчів, у яких статистика на боці "гірників" – 4 перемоги проти двох у римлян.