Наполі підписав захисника Манчестер Юнайтед
17:37 - Читать на русском
Аксель Туанзебе спробує свої сили в Серії А.
Наполі домовився з Манчестер Юнайтед про оренду оборонця Акселя Туанзебе, повідомляє офіційний сайт італіського клубу.
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Угода між сторонами розрахована до літа. Першу половину сезону 24-річний англієць захищав кольори Астон Вілли також на правах оренди. Аксель є вихованцем Юнайтед та дебютував за головну команду манкуніанців у 2017-му.
У нинішньому сезоні АПЛ Туанзебе провів 9 матчів. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.
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