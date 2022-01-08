Наполі домовився з Манчестер Юнайтед про оренду оборонця Акселя Туанзебе, повідомляє офіційний сайт італіського клубу.

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Угода між сторонами розрахована до літа. Першу половину сезону 24-річний англієць захищав кольори Астон Вілли також на правах оренди. Аксель є вихованцем Юнайтед та дебютував за головну команду манкуніанців у 2017-му.

У нинішньому сезоні АПЛ Туанзебе провів 9 матчів. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

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