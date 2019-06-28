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Рома націлилась на Ігуаїна – Ювентус хоче позбутись форварда

19:15 59 Читать на русском
Рома націлилась на Ігуаїна – Ювентус хоче позбутись форварда
Гонсало Ігуаїн та Костас Манолас / Фото Chiesa

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн має шанс перебратись в Рим.

Рома зацікавлена у послугах Гонсало Ігуаїна, повідомляє Corriere dello Sport.

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Столичний клуб має намір орендувати 28-річного нападника на один сезон, це може коштувати "вовкам" 12 млн євро. Ювентус не проти відпустити аргентинця, оскільки в таборі туринців достатньо форвардів.

Чинний контракт Гонсало із "Старою синьйорою" діє до літа 2021 року.

Останні 5 місяців Ігуаїн захищав кольори Челсі на правах оренди. Гравець провів 14 матчів АПЛ, в яких відзначився 5-ма голами.

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