Рома на виїзді розгромила Фіорентину – команда Фонсеки наблизила Монтеллу до відставки

У 17 турі Серії А на Артеміо Франкі зустрілися Фіорентина та Рома.

У перші 10 хвилин команди придивлялися одна до одної і не поспішали йти в атаку. Першу серйозну нагоду для взяття воріт створили господарі: на 11 хвилині Влаховіч небезпечно прибив зі штрафного – м'яч пролетів у сантиметрах над воротами Пау Лопеса. В наступній атаці Боатенг отримав м'яч на куті штрафного майданчика, зблизився з воротами і пробив у ближній кут – іспанський воротар "вовків" вперше у матчі продемонстрував свою реакцію. Підопічні Фонсеки відповіли гольовою атакою: Пеллегріні красивою передачею знайшов набігаючого у штрафний господарів Дзаньйоло, той в один дотик прострілив на Джеко, а боснієць легко забив свій 7 гол в чемпіонаті. Вже у наступній атаці Рома збільшила свою перевагу: Дзаньйоло заробив штрафний поблизу карного майданчика Фіорентини, а Коларов красивим ударом зняв павутину з дев'ятки воріт Дранговскі. "Фіалки" повернулися у гру на 34 хвилині: після помилки Смоллінга м'яч опинився у Баделя і хорват впевнено переграв Пау Лопеса.

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Після перерви Рома намагалася спокійно контролювати м'яч, не дозволяючи господарям проводити свої фірмові контратаки. Довго команди не могли організувати небезпечних моментів. На 73 хвилині Джеко та Пеллегріні розіграли красиву комбінацію, яку елегантним ударом завершив хавбек "вовків". Остаточно добив Фіорентину гол її вихованця Ніколо Дзаньйоло: на 88 хвилині Рома вибігла в контратаку 2 на 2, молодий хавбек міг віддавати на Джеко, але вирішив пробивати сам – його обвідний удар у дальній кут воріт Дранговскі встановив остаточний рахунок в матчі.

Ця поразка стала для Фіорентини вже 8 в поточному сезоні. Востаннє команда Монтелли перемагала в 10 турі Серії А. За підсумками поточного туру "фіалки" ризикують опуститися на 16 місце в турнірній таблиці. Рома ж продовжує перебувати у зоні Ліги чемпіонів. Команда Фонсеки має у своєму активі 35 очок і лише на один заліковий бал відстає від Лаціо, який замикає топ-3.

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