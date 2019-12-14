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Калініч достроково покине Рому

00:43 267 Читать на русском
Калініч достроково покине Рому
Калініч провалився в Ромі / ФК Рома

Паулу Фонсека не розраховує на Ніколу Калініча, який, найімовірніше, змінить клуб вже у січні.

Нікола Калініч навряд чи залишиться в Ромі. Вже у січні 31-річний хорват перейде в інший клуб, стверджує Corriere dello Sport.

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Екс-нападник Дніпра приєднався до "вовків" влітку цього цього на правах оренди з Атлетіко, але не зумів проявити себе у Вічному місті. Частково завадила травма, через яку Нікола зіграв за Рому лише 176 хвилин у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Паулу Фонсека не вражений грою нападника та не проти його відходу, хоча оренда розрахована до кінця поточного сезону.

Зазначається, що у послугах хорвата зацікавлена Фіорентина, у складі якої Калініч забив 33 голи у 84-х матчах.

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Нікола Калініч Нікола Калініч Рома Рома Італія Трансфери Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансфери Чемпіонату Італії
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