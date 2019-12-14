Калініч достроково покине Рому

Паулу Фонсека не розраховує на Ніколу Калініча, який, найімовірніше, змінить клуб вже у січні.

Нікола Калініч навряд чи залишиться в Ромі. Вже у січні 31-річний хорват перейде в інший клуб, стверджує Corriere dello Sport.

"Лунін знав, на що йшов": тренер Вальядоліда жорстко оцінив перспективи українця, а Реал вже визначився з його майбутнім

Екс-нападник Дніпра приєднався до "вовків" влітку цього цього на правах оренди з Атлетіко, але не зумів проявити себе у Вічному місті. Частково завадила травма, через яку Нікола зіграв за Рому лише 176 хвилин у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Паулу Фонсека не вражений грою нападника та не проти його відходу, хоча оренда розрахована до кінця поточного сезону.

Зазначається, що у послугах хорвата зацікавлена Фіорентина, у складі якої Калініч забив 33 голи у 84-х матчах.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера