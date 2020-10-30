Нові власники Роми високо цінують вміння фахівця шукати молоді таланти і хочуть запросити Боту на аналогічну посаду у свій клуб, повідомляє Tuttomercatoweb.

"Шахтар у Лавру заніс перед матчем": табуретка Конте, чи був пенальті на Лукаку, або Чому у Шеви болітиме голова

За інформацією видання, "вовки" вже провели дві зустрічі з Боту, які відбулися у Швейцарії та Англії. Також найближчим часом планується ще одна зустріч, на якій римляни постараються остаточно переконати португальця перебратися в столицю Італії.

Водночас зазначається, що вмовити Жозе знову приєднатися до Паулу Фонсеки буде дуже складно. По-перше, Боту в Шахтарі має значні повноваження, які італійці гарантувати не можуть. По-друге, посткоронавірусний ринок створив дуже несприятливі умови, за яких починати новий проект буде вкрай складно.

Шахтар – лідер: шахи Каштру і Конте, ендорфін у крові "гірників", або Ахметов не задоволений?