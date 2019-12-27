Рома вперше після відходу Тотті готова віддати 10-й номер

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні може продовжити контракт із клубом, але з цікавою умовою.

Рома готова запропонувати 10-й номер та капітанську пов'язку Лоренцо Пеллегріні, аби скасувати клаусулу у контракті хавбека, інформує Corriere dello Sport.

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Зазначається, що контракт Пеллегріні розрахований до 2022 року, але боси римлян хочуть продовжити угоду до 2024 на своїх умовах. Додамо, що сума відступних за таланта становить 30 млн євро.

До слова, Пеллегріні провів 14 поєдинків у складі Роми в поточному сезоні, відзначившись голом та 9 асистами.

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