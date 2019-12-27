Ібрагімовіч непрозоро натякнув на повернення у Мілан

Колишній форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч, схоже, остаточно вирішив, де продовжить ігрову кар'єру. Повернення ветерана чекають в Італії.

Досвідчений швед, вочевидь, повертається до Мілана. Ібрагімовіч опублікував світлину з червоними зіницями у своєму Instagram.

Ібрагімовіч остаточно вирішив повернутися у Мілан і вже узгодив контракт із клубом, – ЗМІ

На Апеннінах це сприйняли, як натяк на повернення до табору "россонері". Одне з прізвиськ Мілана – "дияволи". Ібра вже захищав кольори міланців у 2010-2012 рр. та допоміг клубу здобути наразі останнє Скудетто (сезон 2010/11 із Массімілано Аллегрі на чолі).

Златан Ібрагімовіч є вихованцем шведського Мальме. Упродовж своєї довгої кар'єри 38-річний форвард встиг також пограти за Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Лос-Анджелес Гелаксі.

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