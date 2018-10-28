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Рома готова продати Ундера взимку – "вовки" повісили цінник на гравця

26 жовтня 12:15 617 Читать на русском
Рома готова продати Ундера взимку – "вовки" повісили цінник на гравця
Дженгіз Ундер / соцмережі

Півзахисник Роми Дженгіз Ундер може покинути клуб найближчим часом.

Римський клуб готовий розглянути пропозиції щодо Ундера взимку, інформує Corriere dello Sport. Повідомляється, що на форварда претендують Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті Арсенал і Баварія.

Рома визначилася з потенційною заміною Ді Франческо

Керівництво Роми хоче отримати за турецького футболіста щонайменше 50 млн євро. Контракт Ундера з Ромою діє до 2022 року, а його трансферна вартість за даними Тransfermarkt становить 27 мільйонів євро.

Ундер перейшов у Рому влітку 2017 року за 13,4 мільйона євро. У цьому сезоні турок провів за "вовків" 7 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 гольові передачі.

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Теги
Рома Рома Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Дженгіз Ундер Дженгіз Ундер
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