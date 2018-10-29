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Рома готова продать Ундера зимой – "волки" повесили ценник на игрока

26 октября 12:15 151 Читати українською
Рома готова продать Ундера зимой – "волки" повесили ценник на игрока
Дженгиз Ундер / соцсети

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер может покинуть клуб в ближайшее время.

Римский клуб готов рассмотреть предложения по Ундеру зимой, информирует Corriere dello Sport. Сообщается, что на форварда претендуют Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити Арсенал и Бавария.

Рома определилась с потенциальной заменой Ди Франческо

Руководство Ромы хочет получить за турецкого футболиста не менее 50 млн евро. Контракт Ундер с Ромой действует до 2022 года, а его трансферная стоимость по данным Тransfermarkt составляет 27 млн евро.

Ундер перешел в Рому летом 2017 за 13,4 миллиона евро. В этом сезоне турок провел за "волков" 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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